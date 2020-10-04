الأمن السعودي يضبط مصنعا للخمور في نجران (صور)

ضبطت قوات الأمن السعودية، اليوم الأحد، مصنعا للخمور في أحد أودية منطقة نجران.

ويأتي ذلك بعد التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران والجهات الأمنية.

ويحوي المصنع المضبوط على 8000 لتر تقريبا من المادة المخمرة، وأكثر من 400 علبة بسعة لتر ونصف من مادة العرق المسكر، مجهزة للبيع، إضافة لحبوب مخدرة.

وقد تم تسليم الموقع والمضبوطات للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

ضبط مصنع للخمور في أحد أودية #نجران، يحوي 8000 لتر تقريباً من المادة المخمرة، وأكثر من 400 علبة بسعة لتر ونصف من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة لحبوب مخدرة. pic.twitter.com/Hbq8GzpuHe — نجران اليوم (@NajranToday) October 4, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية