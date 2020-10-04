 
مباشر

الكاظمي يدعو البرلمان العراقي إلى سرعة حسم قانون الانتخابات

أخبار العالم العربي

الكاظمي يدعو البرلمان العراقي إلى سرعة حسم قانون الانتخابات
Reuters
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ov2t

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، برلمان بلاده إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وأكد الكاظمي في حوار مع القناة الرسمية العراقية، أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل.

وقال: "ندعو البرلمان إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية"، مضيفا أنه سيوفر كل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات​​​.

وأشار في حديثه إلى أن "هناك مطلبا شعبيا للانتخابات المبكرة ومطلبا من المرجعية وهناك ضغوطات دولية أيضا".

المصدر: وسائل إعلام عراقية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا