الكاظمي يدعو البرلمان العراقي إلى سرعة حسم قانون الانتخابات

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، برلمان بلاده إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وأكد الكاظمي في حوار مع القناة الرسمية العراقية، أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل.

وقال: "ندعو البرلمان إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية"، مضيفا أنه سيوفر كل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات​​​.

وأشار في حديثه إلى أن "هناك مطلبا شعبيا للانتخابات المبكرة ومطلبا من المرجعية وهناك ضغوطات دولية أيضا".

المصدر: وسائل إعلام عراقية