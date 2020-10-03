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كورونا يسجل أرقاما قياسية في لبنان بـ 12 وفاة و1321 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

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كورونا يسجل أرقاما قياسية في لبنان بـ 12 وفاة و1321 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم السبت، عن تسجيل 12 وفاة و1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أرقام تعد الأعلى منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

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وقالت الوزارة​ في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 43480.

وأوضحت أنه تم تسجيل 1310 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و11 حالة بين الوافدين.

كورونا يسجل أرقاما قياسية في لبنان بـ 12 وفاة و1321 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 398، لافتة إلى أن عدد المصابين الذين تلقوا علاجا خلال الـ24 ساعة الماضية هو 533، من بينها 161 في العناية المركزة.

المصدر: RT

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