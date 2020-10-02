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عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أخبار العالم العربي

عزل أكثر من 100 بلدة لبنانية بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا
Reuters
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أصدر وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، قرارا بإقفال بعض القرى والبلدات في المحافظات اللبنانية، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا هناك.

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الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بكورونا
الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بكورونا

يأتي ذلك فيما أعلنت ​وزارة​ ​الصحة العامة اللبنانية​ في تقريرها اليومي الخميس، أنه تم تسجيل 1248 ​إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 40868 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات​ إلى 174.

المصدر: RT

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