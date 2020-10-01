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الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بكورونا

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الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس عن تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، في مؤشر لاستمرار حدة تفشي الفيروس في البلاد.

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وقالت ​وزارة​ ​الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1248 ​إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19​، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 40868 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1242 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين.

الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بكورونا

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات​ إلى 174.

وذكرت أن عدد الإصابات التي تلقت العناية الطبية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 538، من بينها 168 في العناية المركزة.

المصدر: RT

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