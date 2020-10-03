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السعودية.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى نحو الـ400 مجددا

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السعودية.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى نحو الـ400 مجددا
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم السبت عن رصد 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين، حيث سجلت 481 إصابة أمس و492 إصابة الخميس.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 27 حالة وفاة (مقابل 29 وفاة في اليوم السابق).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 335997، بما في ذلك 4850 حالة وفاة و10173 حالة نشطة منها 954 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 626 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في البلاد منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 320974 شخصا.

المصدر: RT

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