مصر.. المؤبد لـ28 شخصا من جماعة "الإخوان"

قضت محكمة جنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم في مصر، يوم السبت، بالسجن المؤبد على 28 شخصا من جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة تنظيما إرهابيا لشروعهم في قتل 4 أشخاص.

وترجع وقائع القضية، إلى 2 سبتمبر سنة 2015، بشروع المتهمين، "في قتل كل من المجني عليهم أحمد بلال جمعة، وعشري محمد أحمد، وياسر رؤوف مجلي، ومدحت رؤوف مرقص، مع سبق الإصرار والترصد، بالتربص بهم وعقد العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك مواد في حكم المفرقعات، ووضعها داخل دراجة نارية تحمل رقم 65639 فيوم، وفجروها فأصابوا المجني عليهم، ومن تصادف، وجوده أثناء التفجير، قاصدين قتلهم، إلا أن الجريمة لم تؤت أثرها، ونقل المصابين للمستشفى، وتماثلوا للشفاء".

المصدر: RT