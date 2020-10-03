سكك حديد مصر تستقبل دفعة عربات روسية جديدة خلال الشهر الجارى

تستعد هيئة سكك حديد مصر، خلال شهر أكتوبر الجارى، لاستقبال دفعة جديدة من عربات القطار الروسية المتعاقد عليها.

وقد وصلت حتى الآن 103 عربات جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة، بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال القطارات الروسية الجديدة إلى الخدمة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. وتبلغ قيمة هذه الصفقة 1.0165 مليار يورو.

المصدر: RT