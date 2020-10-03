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جدل كبير في الكويت بعد نشر نائب سابق تغريدة مثيرة "عن أمير البلاد"

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جدل كبير في الكويت بعد نشر نائب سابق تغريدة مثيرة
Reuters
نواف الأحمد
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أثارت تغريدة للنائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، صالح الملا، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتب الملا أمس الجمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يكفي أنه مصلي ومسمي، هذا أزوجه بنتي بس ما أمسكه بلد… مصلي ومسمي؟!".

ودفع صياغة التغريدة المثيرة والغامضة النشطاء لتأويلها بأنها "إساءة إلى أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد"، الذي تولى إمارة الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء الماضي.

وسبق أن انتقد الملا رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، ووزير الإعلام محمد الجبري، المسندة إليه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمة.

وتعهد باستمرار نهج سلفه والعمل على أمن واستقرار البلاد في ظل ظروف وصفها بالصعبة.

المصدر: وكالات

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