مصر تسجل 149 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة، عن تسجيل 149 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وذلك مقابل 119 إصابة و16 وفاة يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الجمعة هو 103466 حالة.

وأضاف أن عدد المتعافين بلغ 97143 حالة تم شفاؤها، فيما تم تسجيل 5956 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ومنذ أواخر يونيو رفعت السلطات معظم هذه الإجراءات، كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

المصدر: RT