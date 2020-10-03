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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا ارتفاع في مستويات الإشعاع قرب مرفأ بيروت

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا ارتفاع في مستويات الإشعاع قرب مرفأ بيروت
Reuters MOHAMED AZAKIR
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم ترصد أي ارتفاع في مستوى الإشعاع في المناطق بالقرب من مرفأ بيروت.

وقال المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، إن بعثة الوكالة أجرت أبحاثا بمشاركة خبراء، وأخذت العينات في بعض المواقع للتأكد من عدم ارتفاع المستوى الإشعاعي بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

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وأكد المدير العام استعداد الوكالة لمواصلة تقديم المساعدة إلى لبنان في التعافي من آثار الانفجار في المرفأ.

وكانت بعثة الوكالة قد زارت بيروت خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الماضي بهدف مساعدة السلطات اللبنانية في إجراء الأبحاث للكشف عن مستوى الإشعاع في منطقة الانفجار الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وأسفر عن إصابة الآلاف وتسبب بدمار كبير في بيروت.

المصدر: تاس

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