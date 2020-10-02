الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء

أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الأردن، اليوم الجمعة، تسجيل 10حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة ارتفع إلى 79.

وأكدت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في إيجازهما اليومي، أنه "تم تسجيل 549 حالة إصابة جديدة بالفيروس 3 منها غير محلية".

وأضافت، أن حالات الإصابة توزعت على النحو التالي: "408 في العاصمة عمان، 72 في الزرقاء، 45 في البلقاء، 5 حالات في الكرك، 4 حالات في كل من جرش والمفرق ومعان، حالتان في كل من إربد وعجلون".

وتابعت: "تم تسجيل 3 حالات خارجية منها حالة بين القادمين من الخارج، وحالتان لسائقي شاحنات في مركز حدود العمري".

وأوضحت، أنه وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 13650 حالة، بالإضافة إلى تسجيل شفاء 177 مصابا وخروجهم من مستشفيات المملكة المختلفة.

وأفادت وزارة الصحة، أنه تم إجراء 12153 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1250781 فحصا منذ بدء تفشي الفيروس بالمملكة في مارس الماضي.

المصدر: وكالات أردنية