مصر.. أول رحلة طيران تركية تصل إلى شرم الشيخ (صور)

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية التركية، عقب استئناف الحركة الجوية إلى المدينة بعد جائحة فيروس كورونا.

RT

ووصلت الطائرة إلى مصر قادمة من تركيا وعلى متنها 125 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا من تركيا إلى شرم الشيخ.

كما استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات شركة Edelweiss Air السويسرية قادمة من زيورخ وعلى متنها 151 راكبا ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيا بعد توقف رحلاتها لشرم الشيخ منذ عام 2016.

وتم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه وملاقاة الركاب بالورود وكان في استقبالهم الطيار حسين السعيد نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.

المصدر: RT