الجزائر تؤجل افتتاح الموسم الدراسي بسبب وباء كورونا

قررت السلطات الجزائرية تأجيل موعد الدخول المدرسي الجديد إلى وقت لاحق، بسبب أزمة وباء كورونا، بعد أن كان مقررا انطلاق الموسم الدراسي الجديد يوم الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان وزارة التربية الجزائرية بهذا الشأن التأكيد بأن من باب الوقاية من تفشي وباء كورونا، "يؤجل بصفة استثنائية تاريخ الدخول المدرسي لتلاميذ جميع المناطق للسنة الدراسية 2020-2021، المحددة مبدئيا يوم الأحد 4 أكتوبر".

وستقرر الوزارة مستقبلا استئناف نشاط المؤسسات التعليمية عبر كامل الوطن، حسبما تقتضيه ضرورات مكافحة انتشار الوباء.

المصدر: وزارة التربية الجزائرية/وسائل إعلام.