مصر.. الأوقاف تنهي خدمة 3 أئمة وعامل لانتمائهم لجماعة محظورة

أعلنت وزارة الأوقاف في مصر يوم الخميس، عن إنهاء خدمة عزت حسن حسن محمد سلامة إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وصلاح جمال يوسف إمام عامل بمديرية أوقاف القليوبية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية أوقاف القليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدا على ذلك.

كما أعلنت الوزارة عن إنهاء خدمة محمد محمود عبد الرحيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم، وأبوالسعود رشدي أبوالسعود خضر إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية.

وأفادت الأوقاف بأنه ومن تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريات أوقاف الفيوم، والغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

ويأتي ذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.

هذا، وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرا متطرفا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

المصدر: "المصري اليوم"