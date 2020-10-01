مراسل RT: الدفاع الأرمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب العاصمة يريفان

نقل مراسل RT أنباء تفيد بأن القوات الأرمنية أسقطت، مساء اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لأذربيجان بالقرب من العاصمة يريفان.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، عبر تدوينة نشرتها في موقع "فيسبوك"، إن قوات الدفاع الجوي الأرمنية "أسقطت طائرة مسيرة تابعة للعدو" فوق مدينة أبوفيان بمنطقة كوتايكسك على بعد 16 كيلومترا من يريفان.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إنه "تم رصد 4 طائرات مسيرة للعدو" فوق أراضي بلاده، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي أسقطتها جميعا.

بدوره، دعا المتحدث الآخر باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان، سكان أرمينيا إلى "عدم القلق" بسبب الصوت الناجم عن تشغيل وسائل الدفاع الجوي، قائلا إن الشيء الأهم يتمثل في أنها "تعمل بصورة فعالة".

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" وتنفيذ عدوان على الإقليم بدعم من تركيا، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: RT