اليمن.. غضب وسط سكان عدن بسبب شح الوقود

أفاد مراسل RT بأن انقطاع المحروقات عن محطات الوقود في عدن لليوم الخامس على التوالي تسبب بموجة غضب شعبي لدى سكان المدينة.

وأضاف أن ندرة الوقود تفاقمت إثر إغلاق محتجين عسكريين لميناء الزيت النفطي للمطالبة بمرتباتهم المقطوعة منذ أشهر.

وكانت وسائل إعلام يمنية أشارت إلى أن عسكريين محتجين نصبوا خياما للاعتصامات أمام بوابة ميناء الزيت في مديرية البريقة غرب عدن، ما أدى إلى منع خروج شاحنات المشتقات النفطية.

وكان المحتجون قد هددوا قبل أسابيع بتصعيد احتجاجاتهم، وطالبوا بصرف أجورهم في أسرع وقت.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية