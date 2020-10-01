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وزير الخارجية المصري ردا على تركيا: مصر لم تفرط في حبة رمل و لن تفرط في نقطة من مياهها الإقليمية

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وزير الخارجية المصري ردا على تركيا: مصر لم تفرط في حبة رمل و لن تفرط في نقطة من مياهها الإقليمية
Reuters
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ردا على تصريحات تركية إن مصر لم تفرط في حبة رمل ولن تفرط في نقطة من مياهها الإقليمية.

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ونوه أن مصر ملتزمة بقواعد القانون الدولي عند التوقيع على أي اتفاقية.

وكان مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، أن بلاده مستعدة لعقد لقاءات مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاقية حول المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط.

وقال قيران إن "تركيا ترغب في تحويل شرق المتوسط إلى منطقة للتعاون، رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بهذه المنطقة"، وأكد أن "التعاون في شرق المتوسط، سيعود بالنفع على كافة البلدان المطلة على المتوسط"، مضيفا أن تركيا "كانت وما زالت تؤيد حل الخلافات القائمة عن طريق الحوار".

المصدر: RT

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