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مصر.. سحب دواء خطير من الصيدليات

أخبار العالم العربي

مصر.. سحب دواء خطير من الصيدليات
Reuters
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أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنها قامت بضبط وتحريز مستحضر "بون كيدي" نظرا لكونه مستحضرا دوائيا مغشوشا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ومصدر إنتاجه مجهولا.

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وأصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجها لمديريات الشرؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر بون كيدي كريم بكافة أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن سحب مستحضر "بون كيدي" كريم بكافة أشكاله الصيدلية جاء بناء على الإفادة المقدمه من المصنع المذكور في إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذي نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام في السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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