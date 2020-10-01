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وفاة "بطل سعودي" قاد عملية تحرير طائرة روسية مختطفة (فيديو)

أخبار العالم العربي

وفاة
RT
اللواء السعودي علي الرحيلي
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توفي، مساء أمس الأربعاء، اللواء السعودي علي الرحيلي، قائد عملية تحرير الطائرة الروسية المختطفة، التي جرت في المدينة المنورة قبل نحو 20 عاما.

وكشف مقربون من اللواء الراحل إن وفاته كانت بعد معاناة مع الفشل الكلوي، وقد تم دفنه في المدينة المنورة.

وقاد الرحيلي عملية تحرير الطائرة الروسية، التي أجبر خاطفوها قائدها على الهبوط في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، بالمدينة المنورة.

وكان الخاطفون قد قرروا مغادرة المطار بعد هبوطهم فيه، قبل أن تداهم فرقة أمنية سعودية بقيادة الرحيلي الطائرة المدنية، وتسيطر على الخاطفين.

المصدر: وكالات

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