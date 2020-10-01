وفاة "بطل سعودي" قاد عملية تحرير طائرة روسية مختطفة (فيديو)

توفي، مساء أمس الأربعاء، اللواء السعودي علي الرحيلي، قائد عملية تحرير الطائرة الروسية المختطفة، التي جرت في المدينة المنورة قبل نحو 20 عاما.

وكشف مقربون من اللواء الراحل إن وفاته كانت بعد معاناة مع الفشل الكلوي، وقد تم دفنه في المدينة المنورة.

وقاد الرحيلي عملية تحرير الطائرة الروسية، التي أجبر خاطفوها قائدها على الهبوط في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، بالمدينة المنورة.

وكان الخاطفون قد قرروا مغادرة المطار بعد هبوطهم فيه، قبل أن تداهم فرقة أمنية سعودية بقيادة الرحيلي الطائرة المدنية، وتسيطر على الخاطفين.

أديت اليوم الصلاة على الفقيد ⁧#اللواء_ركن_علي_بن_دخيل_الرحيلي⁩ رحمه الله وغفر له ، حيث قاد الفقيد عملية تحرير الطائرة الروسية عام ٢٠٠١ في #المدينة_المنورة وقائد العملية ضد الإرهاب في الرس . pic.twitter.com/1d7scVJIHf — سعد الحربي (@saadHreib) September 30, 2020

#اللواء_ركن_علي_بن_دخيل_الرحيلي

ننسى القائد ثم نتفاجأ انه غاب، وقد كان يخوض العُباب، والحكمة مرّت بين يديه تنساب، قاد الركاب، عبر بهم البحار، وقلّ في زمنه الجداف والنجار، حدثهم فأنسهم بالألطاف والأسرار، وداهم الإرهاب ذات اليمين وذات الشمال، فكان كالجبال،

رحمه الله في كل حال . pic.twitter.com/A9RwZiLhB2 — عبدالله الأحمري (@alahmari0) September 30, 2020

المصدر: وكالات