القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

شنت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

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ففي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 8 مواطنين، وهم: اسماعيل سمير الفيومي (17 عاما)، وعدي حسني النجار (18 عاما)، ومعتصم وائل عوض الله (18 عاما)، ويزن النجار، ومحمد نظام اخليل (17 عاما)، وسليمان محمد أبو دية (16 عاما)، واشرف حسن الجبارين، ووهيب أبو حديد.

وفي جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشقيقين محمد وسيف فارق العيسة، بعدما اقتحمت بلدة صانور ودهمت منزليهما وفتشتهما.

كما اعتقلت الصحفي طارق أبو زيد من مدينة جنين، بعدما دهمت منزله في نابلس.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية مروان أبو حويلة بعدما دهمت منزله في حي إسكان الكهرباء في منطقة التعاون العلوي.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 شبان، وهم: عبد المجيد عيسى أبو عاهور (19 عاما)، وأحمد خالد عايش (23 عاما)، وعطية داود عساكرة (25 عاما).

ومن طوباس، اعتقلت القوات الإسرائيلية محمد غازي بشارات (28 عاما)، بعدما دهمت منزل ذويه.

وفي القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية كلا من: يزن أمجد عبيد، وسامر منذر عطية، ومنير كايد محمود، ومجد داري، بعدما دهمت منازلهم في قرية العيسوية شمال القدس المحتلة.

المصدر: وفا