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الجزائر.. إرجاء محاكمة "مدام مايا" للمرة الثالثة في أقل من شهرين

أخبار العالم العربي

الجزائر.. إرجاء محاكمة
Reuters
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أرجأت محكمة الشراقة اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة نشناشي زليخة شفيقة، المعروفة بـ"مدام مايا"، حتى 7 أكتوبر القادم.

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وتشمل القضية المتعلقة بالمدعوة نشناشي ابنتيها، وعبد الغاني زعلان ومحمد غازي، لتورطهم بقضايا فساد.

ويعود سبب التأجيل إلى مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة، طبقا لقرار اتحاد نقابة الجزائر تعليق المرافعات والعمل القضائي لأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة بهذه القضة كانت تأجلت لمرتين خلال شهر أغسطس المنصرم بطلب من هيئة الدفاع.

وقضية المدعوة نشناشي زليخة شفيقة، تتعلق بابنة مزعومة للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو تفليقة حسب وسائل إعلام جزائرية، حيث تنظر المحكمة المعنية بعدة ملفات فساد تورط فيها وزراء سابقون والعديد من المسؤولين الحكوميين.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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