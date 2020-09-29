سوريا.. مؤسسة البريد تنفي خبرا متداولا عن منحة مالية من عقيلة الرئيس الأسد

نفت مؤسسة البريد في سوريا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول طلب منحة مالية مقدمة من عقيلة الرئيس أسماء الأسد.

وفي توضيح أعادت نشره وزارة الاتصالات عبر صفحتها الرسمية، قالت المؤسسة السورية للبريد إن الخبر الذي يتم تداوله مزور، وطلبت "عدم تصديق الشائعات ومتابعة الصفحات الرسمية لوزارة الاتصالات والتقانة والمؤسسات التابعة لها".

وجاء نفي المؤسسة مرفقا بالخبر المزور الذي يطلب من "جميع أسر الشهداء العسكريين فقط" الذين يرغبون بتقديم "طلب منحة مالية من السيدة الأولى أسماء الأسد أن يعدوا طلبا خطيا مع عدد من الوثائق بما فيها وثيقة الاستشهاد، ويقدموه عبر مركز البريد في منطقة الحجاز في دمشق".

#توضيح من المؤسسة السورية للبريد حول خبر مزور يتم تداولة على صفحات التواصل الاجتماعي نرجو من جميع الأخوة المواطنين عدم... تم النشر بواسطة ‏Syrian Post المؤسسة السورية للبريد‏ في الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠

المصدر: RT