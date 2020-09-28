وزير يمني يتهم إيران بممارسة دور تخريبي بعشرات سفن الصيد

اتهم وزير الثورة السمكية اليمني فهد كفاين إيران، بممارسة دور تخريبي في بلاده عبر سفن صيد تنتهك المياه الإقليمية.

وكتب كفاين في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية".

أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية .

هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن. pic.twitter.com/eodRdUi5hg — فهد كفاين (@fahadkafayan) September 28, 2020

وأضاف: "هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن".

ودعا إلى "الوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن، معتبرا "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصا وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".

سكوت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الايرانية الصارخة للسيادة اليمنية يعد انتقاص واخلال بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها. pic.twitter.com/MqTeqml5Tr — فهد كفاين (@fahadkafayan) September 28, 2020

وطالب بـ"مزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي في صد الانتهاكات الإيرانية وحماية المياه اليمنية والثروات البحرية من العبث الذي تتعرض له والمتمثل بالصيد غير المشروع".

المصدر: "وكالات"