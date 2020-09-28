 
مباشر
عاجل
السعودية تعلن تفكيك "خلية إرهابية دربتها إيران"

الجزائر وتونس تشددان على أهمية الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية

أخبار العالم العربي

الجزائر وتونس تشددان على أهمية الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية
twitter.com
الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otq3

أجمعت الجزائر وتونس على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأشار وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى أنه قدم عرضا حول المحادثات التي جمعته بنظيره التونسي عثمان الجرندي.

وشدد الوزير الجزائري على حرص بلاده على إخراج العلاقات الثنائية مع تونس عن النمط الكلاسيكي.

وقال: "القيادة الجزائرية تطمح لمقاربة العلاقات الجزائرية التونسية وفق نظرة جديدة تعكس تميزها ومتانتها".

وأضاف، أن "هذا يأتي من خلال العمل على مزيد تعزيز أطر التعاون وتنسيق المواقف بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأكد بوقادوم، على أنه استمع إلى رؤية الرئيس التونسي حول الوضع في المنطقة، والتحديات التي يفرضها لاسيما الوضع في ليبيا.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن "الجزائر وتونس عازمان على مواصلة مساعيهما لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين"، مضيفة أن "التنسيق والتشاور مستمر بين البلدين لمواجهة الإرهاب".

المصدر: "RT + النهار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا