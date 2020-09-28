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سفير إيران يدعو مواطنيه إلى عدم ارتياد الحدود مع العراق

أخبار العالم العربي

سفير إيران يدعو مواطنيه إلى عدم ارتياد الحدود مع العراق
Reuters Essam Al Sudani
السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي
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دعا السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي مواطنيه إلى عدم التوجه نحو الحدود العراقية في زيارة أربعينية الإمام الحسين، كون العراق أغلق الحدود بسبب قيود كورونا.

وقال: "أرجو المواطنين عدم التوجه نحو الحدود مع العراق، لأنه سوف لن يتم السماح لهم إطلاقا بالدخول".

وأضاف: "مراسم زيارة الأربعين جارية من قبل المواطنين العراقيين في الوقت الحاضر وهم يتجهون الآن نحو كربلاء من مختلف مدن العراق، إلا أن الحكومة العراقية لم تسمح للزوار الأجانب بالدخول للمشاركة في هذه المراسم في ظل الإجراءات المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".

المصدر: "فارس نيوز"

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