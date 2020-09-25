العراق.. صحة كربلاء تعلن عن خطة طوارئ لزيارة الأربعين

أعلنت دائرة صحة كربلاء، وضع خطة طوارئ لزيارة أربعينية الإمام الحسين المرتقبة تسري قبل 10 أيام من بدء الزيارة، عملا بالإجراءات والتوصيات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة صباح الموسوي: "الخطة تتضمن توزيع سيارات الإسعاف الفوري قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة، ويكون الإخلاء حسب الرقعة الجغرافية، مع تهيئة 38 مفرزة طبية، و7 مستشفيات حكومية، إضافة إلى المستشفيات الأهلية الساندة، وهي الكفيل، وزين العابدين، والإمام الحجة الخيري، والعباس الأهلي، حيث تكون خدماتها مجانية خلال فترة الزيارة".

وأضاف: "تم التنسيق مع طبابة الحشد الشعبي لفتح 6 مفارز طبية موزعة على محاور المدينة القديمة، وكذلك دعم مراكز الطوارئ بالملاكات البشرية "، موضحا أنه "سيتم تحريك مستشفى الزهراء المتنقل وجعله مرابطا في محور كربلاء النجف، و تحريك العيادة المتنقلة وجعلها مرابطة على طريق كربلاء بابل".

وأشار، إلى أنه "سيتم فتح مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى الجراحي التخصصي، كما تم تهيئة 35 فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين".

وأكد، أنه سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية العباسية الشرقية والغربية، وباب بغداد وتجهيزها بكافة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ، ورفدها بالملاك الطبي من المؤسسات الصحية في المحافظة".

وقال: "قسم الصيدلة قام بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة المنقذة للحياة وتوزيعها على المستشفيات والمفارز الطبية، في حين قام مصرف الدم الرئيسي بحملات التبرع خلال الفترة التي تسبق الزيارة لغرض توفير كميات مناسبة من جميع الأصناف خاصة السالبة منها".

ولفت الموسوي إلى أن "الأجهزة الرقابية الصحية ومختبر الصحة العامة، ستكون في حالة إنذار خلال تنفيذ الخطة، على أن تتولى شعبة تعزيز الصحة بطبع وتوزيع الرسائل الصحية ذات المحتوى الوقائي وتوزيعها على هيئة المواكب والمواطنين".

وتابع: "قمنا بإعداد فرق الاستجابة السريعة لغرض متابعة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والإخبار الفوري عنها".

المصدر: "السومرية نيوز"