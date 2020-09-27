سوريا تحدد شروط الدخول والخروج عبر المنافذ البرية ومطار دمشق

أصدرت وزارة الصحة السورية تعليمات "يجب أن يلتزم بها المغادرون والقادمون عبر المنافذ البرية ومطار دمشق الدولي المرتقب إعادة تشغيله مطلع الشهر القادم".

ووفق تعميم أصدرته الوزارة يسمح بدخول سوريا عبر المنافذ الحدودية ومطار دمشق شرط اصطحاب القادمين نتيجة اختبار PCR سلبية ولم يمض عليها أكثر من 96 ساعة كحد أقصى، وأن تكون صادرة عن مركز معتمد في بلد القدوم، ويستثنى من ذلك من هم دون الـ 12 عاما.

وتضمنت التعليمات أيضا أن يلتزم القادمون بحجر منزلي صحي لمدة 5 أيام، بينما يخضع من تشتبه السلطات الصحية السورية بإصابتهم لحجر صحي مؤسساتي.

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وأشارت الوزارة في التعميم الذي وقعه وزير الصحة إلى أن القادمين الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية والأجانب والعرب، معاملة الواطن السوري من حيث الإجراءات المفروضة على المسافرين.

أما بالنسبة للمغادرين إلى بلد يشترط وجود اختبار PCR عند الدخول إليه، فنصت التعليمات على أن يسجلوا في المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة لحجر موعد لإجراء الاختبار، في أحد المراكز المعتمدة، وأن تكون النتيجة سلبية وضمن الوقت الذي يحدده بلد المقصد.

ومن المقرر إعادة افتتاح مطار دمشق الدولي في الأول من الشهر القادم، وذلك بعدما تم الإعلان عن رفع كثير من الإجراءات التي فرضت سابقا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT