مقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية شمالي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية في ساعة متأخرة من مساء أمس، بمقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الداخلي بمساندة من الجيش في منطقة وادي خالد شمالي البلاد.

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وحسب تقارير إعلامية، فإن العملية التي بدأت عصر السبت، انتهت بمقتل 13 إرهابيا واعتقال 15 شخصا، إضافة إلى هروب عنصرين من المجموعة الإرهابية، فيما تعمل عناصر القوة الضاربة على تمشيط المنطقة تمهيدا لتوقيفهما.

واستمرت الاشتباكات في المنطقة لساعات بعد أن أطلق مسلحون النار على القوات الأمنية جراء عملية دهم لأحد أوكارهم في محلة الفرض في وادي خالد.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية