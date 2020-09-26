تحذير شديد من لجنة مكافحة "كورونا" الحكومية المصرية

أشار حسام مسعود رئيس اللجنة العلمية المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى وجود 17 علامة مختلفة لعدوى فيروس كورونا.

وأوضح مسعود، أن بعض الأعراض تمثل خطورة مثل ضيق التنفس وكتمة الصدر وهذه أعراض مهمة، وأقل منها مثل الإسهال والغثيان، وكلها تقتضي التوجه للطبيب وإجراء المسحات.

ورد مسعود، على الأخبار المتداولة حول أن أي مواطن مصاب بحكة الجلد، يعني أنه مصاب بكورونا، قائلا: "ظهور الحك الجلدي، عند أي مواطن لا يعني إصابته بفيروس كورونا".

وحث على استمرار إجراءات الوقاية خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء، وقال: "نرجو استمرار إجراءات الوقاية، وفصل الشتاء من الفصول اللي بتنشط فيها الفيروسات وكلنا حذر فى الفترة القادمة، وخصوصا أن أعراض الأنفلونزا هي أعراض كورونا وإن كان علاجهما مختلفا تماما".

المصدر: المصري اليوم