داعية إماراتي يربط التطبيع مع إسرائيل بعلامات الساعة

نشر الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، تغريدة جديدة على "تويتر" تتعلق بقضية التطبيع العربي مع إسرائيل.

وأشار يوسف في تغريدته، إلى أن رفض التطبيع هو من علامات الساعة، قائلا: "من أشراط الساعة انقلاب الموازين، من يريد السلام (متخاذل) ومن يرد (الدمار) شجاع، من يريد الأمان لوطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل، من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد)، من يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت)".

من أشراط الساعة انقلاب الموازيين

•من يريد السلام (متخاذل) ومن يرد (الدمار) شجاع

•من يريد الأمان وطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل

•من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد)

•من يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت)

نسأل الله سبحانه الثبات على الحق — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 25, 2020

من جهته، أشاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بتغريدة يوسف، وكتب: "نسأل الله سبحانه الثبات على الحق".

نسأل الله سبحانه الثبات على الحق https://t.co/kAYmt7NyD4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 25, 2020

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الـ15 من الشهر الجاري، في البيت الأبيض بواشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: "سبوتنيك + مواقع التواصل"