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مصر.. تعاطي المخدرات يقصي 17 من الراغبين بالترشح للانتخابات التشريعية

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مصر.. تعاطي المخدرات يقصي 17 من الراغبين بالترشح للانتخابات التشريعية
Reuters
البرلمان المصري في القاهرة.
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أقصت اللجنة الطبية المكلفة بمعاينة صحة المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية في مصر 17 مرشحا من هذا السباق البرلماني. ويكمن السبب في ثبوت تعاطي هذه المجموعة المخدرات.

ويعتبر موقف اللجنة الطبية الذي يؤكد السلامة الصحية للمرشحين من عدمها حاسما في مصير ملفات الراغبين بالمشاركة في هذه الانتخابات.

قائمة المرشحين الذين تم إقصاؤهم أرسلها الطبيب سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى المستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على انتخابات مجلس النواب لسنة 2020. وتتضمن هذه الوثيقة الموقع عليها من طرف الطبيب سعد مكي أسماء 3 نساء و14 رجلا.

تأتي هذه المستجدات قبل ساعات من انتهاء أجل تقديم ملفات الترشح للانتخابات التشريعية في مصر والتي بلغ عددها إلى غاية الساعات القليلة الماضية 315 ملفا.

 

 

المصدر:  وسائل إعلام مصرية

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