"لسنا ضد أحد لكننا نريده إفريقيا".. تعثر محادثات تسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

رفضت دول إفريقية أمس الجمعة تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.

وقال دبلوماسي إفريقي في الأمم المتحدة: "لسنا ضد أحد. نريد إفريقيا" لتولي هذا المنصب.

وكانت ألمانيا قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن، بهدف التوصل لاتفاق حول مبعوث أممي إلى ليبيا لخلافة اللبناني غسان سلامة الذي استقال في مارس الماضي لأسباب صحية.

وفي وقت سابق اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتة مبعوثة أممية إلى ليبيا، لكن الولايات المتحدة رفضت هذا الترشيح، معتبرة أن المنصب يجب أن يجمع بين مهام المبعوث السياسي ورئيس البعثة الأممية.

المصدر: وكالات