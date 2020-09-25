وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثيين حفلا للثورة في مأرب

دان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بشدة، استهداف الحوثيين حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 للثورة اليمنية في مدينة مأرب بصاروخ إيراني.

وقال: "ندين ونستنكر بشدة جريمة محاولة استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب بصاروخ بالستي إيراني الصنع".

وتابع: "محاولة الاستهداف الإجرامي لحفل إيقاد الشعلة والإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين يؤكد حقد مليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية".

كما اعتبر أن "محاولات الحوثيين الانتقام من مدينة مأرب تعبير عن حالة الإفلاس والفشل في تحقيق أي انتصار عسكري أو تقدم ميداني على الأرض".

١-ندين ونستنكر بشدة جريمة محاولة إستهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران حفل ايقاد شعلة العيد ال58 لثورة26 من سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب بصاروخ باليستي -ايراني الصنع- والذي سقط في مدرسة الميثاق الواقعة في أحد الاحياء السكنية بعد دقائق من خروج مئات الطلاب المشاركين في الاحتفالية — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 25, 2020

وقالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا سقط على مقربة من موقع الحفل، بمسافة لا تزيد على 200 متر، وسط مدرسة "الميثاق"، متسببا بإصابة عدد من المدنيين.

وأقيم الحفل الجمعة بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر اليمنية وسط مدينة مأرب، حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ونائب رئيس الحكومة اليمنية سالم الخنبشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية.

المصدر: RT