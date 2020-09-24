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الديوان الملكي السعودي ينعى أحد أمراء الأسرة الحاكمة

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي ينعى أحد أمراء الأسرة الحاكمة
Reuters FAISAL AL-NASSER
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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أصدر الديوان الملكي السعودي الخميس، بيانا نعى فيه الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود.

وأشار البيان إلى أن الصلاة على روح الفقيد ستكون يوم الجمعة في مدينة الرياض.

ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة أو مكان الصلاة.

وجاء في البيان المقتضب:

"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هجري في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "وكالات سعودية"

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