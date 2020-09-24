مصر: 138 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الخميس عن تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 121 إصابة و16 وفاة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الخميس، بلغ 102513 حالة منها 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز