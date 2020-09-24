جريمة اغتصاب طفلة من قبل 14 شخصا تهز السودان!

شهد السودان جريمة اغتصاب مقززة هزت البلاد، وقعت ضحيتها طفلة عمرها 8 سنوات، حيث اغتصبت من قبل 14 شخصا.

وزينب ياسر ابنة لوالدين منفصلين وتقيم مع والدتها، وتعرضت حسب روايتها مع والدها لاغتصاب متكرر من ابن جيرانها و13 آخرين.

وقال ياسر والد الطفلة إن ابنته طلبت منه الإقامة معه ومفارقة والدتها، وبعدها لاحظ أنها تعاني من اضطراب نفسي حاد، وشرود ذهني متكرر، وتوتر حاد، وعدم رغبة في الطعام.

وأضاف أنها كانت تذهب إلى منزل جيرانها للعب، وأن شقيق صديقتها كان يأخذها إلى غرفة في المنزل ويغتصبها بوحشية.

وقالت إن والدة المغتصب علمت بالحادث وطلبت منها الصمت، مشيرة إلى أنها هددتها بالقتل إذا أخبرت ذويها بما حدث معها.

واتخذ ذوو الطفلة الإجراءات القانونية، وفتح بلاغ ضد 17 متهما، منهم بعض أقارب المغتصب، بعد أن أكد تقرير الطبيب الشرعي تعرض زينب للاغتصاب.

#الاعدام_لمغتصب_زينب_ياسر

لازم يتم إعدامه في ميدان عام pic.twitter.com/OrJXG1VAQz — Esam Kambal (@EsamKambal4) September 22, 2020

ألقى والد طفلة مغتصبة كلمة اليوم أثناء وقفة احتجاجية امام وزارة العدل ، لتسليم مذكرة تطالب بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال.

وقال والد “زينب” 5 أشهر ماخليت قسم ولا نيابة ما خليت محل عشان اجيب حق جناي، عشان ما سكت، بتي قالت لي يا ابوي هددوني خوفوني البنت طفلة يا مسلمين.#السودانpic.twitter.com/mxdeeaBjxp — Sudan News (@Sudan_tweet) September 24, 2020

eremnews

المصدر: وكالات