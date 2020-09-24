السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها بسبب كورونا

أكد مصدران مطلعان اليوم الخميس، أن السعودية علقت الرحلات الجوية القادمة من الهند والمتجهة إليها ومنعت الذين زاروا الهند في الأيام الأربعة عشر الماضية من دخول أراضيها.

وقال المصدران، إنه "ستكون هناك بعض الاستثناءات، مثل الرحلات الجوية التي تنقل مواطنين هنودا إلى الهند وأولئك المدعوين من جانب الحكومة إلى المملكة"، مشيرين إلى أن "التعليق جاء بسبب تفشي الفيروس في الهند".

وشددا على أن تعليق الرحلات وحظر الدخول يسريان أيضا على البرازيل والأرجنتين بسبب تفشي المرض هناك، علما أنه لا توجد رحلات تجارية مباشرة من المملكة إلى أي من هاتين الدولتين.

ورفعت السعودية هذا الشهر جزئيا تعليق الرحلات الدولية الذي كان ساريا منذ مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا في حين لم يصدر أي تعليق رسمي سعودي بشأن التعليق.

وتسجل الهند التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة أعلى المعدلات اليومية للعدوى في العالم، إذ أعلنت عن 5 ملايين و732518 و91149 حالة وفاة.

من جهتها، سجلت السعودية 331857 حالة إصابة، و4599 حالة وفاة، وهي الأعلى بين دول الخليج العربية.

المصدر: "رويترز"