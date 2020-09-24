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سوريا.. 70 حالة تسمم بسمك فاسد في حلب

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سوريا.. 70 حالة تسمم بسمك فاسد في حلب
أسماك
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أكدت مصادر طبية سورية في ريف حلب الشرقي، إصابة 70 شخصا بحالات تسمم جراء تناولهم أمس الأربعاء سمك البلميدا الفاسد من بائع متجول، وأن جميع الحالات مستقرة صحيا.

وبينت مصادر إعلامية، أن المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين الذي يعد أحد أحياء مدينة حلب، استقبلت الليلة الماضية 50 حالة تسمم بالسمك وأن "حالتهم الصحية مستقرة بعد تلقيهم العلاج اللازم".

وطالبت المصادر الصحية في المخيم "العوائل التي اشترت السمك ولم تطهه أن تتلفه، وكل من ظهرت عليه حالات القيء والغثيان وارتفاع في الحرارة أن يراجع أقرب مركز صحي".

وذكرت مصادر أهلية في مدينة السفيرة وبلدة تلعرن شرقي حلب حدوث 10 حالات تسمم في كل منهما بسمك "البلميدا"، مشيرة إلى أن الأهالي ابتاعوا السمك من بائع غريب عن المنطقة، ولفتت إلى أن حالتهم الصحية جيدة بعد نقلهم إلى مستشفيي المنطقة.

المصدر: "وكالات سورية"

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