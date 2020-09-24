سوريا.. 70 حالة تسمم بسمك فاسد في حلب

أكدت مصادر طبية سورية في ريف حلب الشرقي، إصابة 70 شخصا بحالات تسمم جراء تناولهم أمس الأربعاء سمك البلميدا الفاسد من بائع متجول، وأن جميع الحالات مستقرة صحيا.

وبينت مصادر إعلامية، أن المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين الذي يعد أحد أحياء مدينة حلب، استقبلت الليلة الماضية 50 حالة تسمم بالسمك وأن "حالتهم الصحية مستقرة بعد تلقيهم العلاج اللازم".

وطالبت المصادر الصحية في المخيم "العوائل التي اشترت السمك ولم تطهه أن تتلفه، وكل من ظهرت عليه حالات القيء والغثيان وارتفاع في الحرارة أن يراجع أقرب مركز صحي".

#سوريا l حالات التسمم بدأت تظهر تباعاً منذ ظهر أمس، حيث فاقت أعداد المُصابين 55 حالة، جرى نقل معظمهم إلى المستشفيات.https://t.co/2Z3KpN8s8U — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) September 24, 2020

وذكرت مصادر أهلية في مدينة السفيرة وبلدة تلعرن شرقي حلب حدوث 10 حالات تسمم في كل منهما بسمك "البلميدا"، مشيرة إلى أن الأهالي ابتاعوا السمك من بائع غريب عن المنطقة، ولفتت إلى أن حالتهم الصحية جيدة بعد نقلهم إلى مستشفيي المنطقة.

المصدر: "وكالات سورية"