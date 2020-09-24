عبد الله الثاني يؤكد ثبات موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ثبات موقف بلاده ووضوحه تجاه القضية الفلسطينية، وشدد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتحقيق السلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وزيري خارجية مصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.

وشدد الملك الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال: "ندعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل وزيري خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، ويجدد التأكيد على موقف #الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية pic.twitter.com/IVJmMcknlS — RHC (@RHCJO) September 24, 2020

وأكد على "أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة".

وتأتي زيارة وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأردن في إطار التنسيق والتشاور لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

المصدر: "الغد" الأردنية