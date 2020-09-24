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الأردن.. القضاء الشرعي يحقق بنية هدم مسجد "الزاغة"

أخبار العالم العربي

الأردن.. القضاء الشرعي يحقق بنية هدم مسجد
مسجد "الزاغة" في مستشفى البشير بالأردن
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بدأ المدعي العام في القضاء الشرعي بالأردن، اليوم الخميس، إجراءات التحقق عن الجهة التي تنوي هدم مسجد "الزاغة" في مستشفى "البشير"، مستفسرا من وزير الأوقاف حول تبعية المسجد للوزارة.

من جهته، نفى مدير مستشفى "البشير"، أي نية لهدم المسجد، مؤكدا "عدم مخاطبته أي جهة بهذا الشأن"، كما أنه لم يصدر من إدارة المستشفى كتابا بخصوصه.

وصرح وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، بأنه "بعد بناء المسجد الجديد لن تبقى هناك حاجة لوجود القديم، ويمكن أن يزال".

وقام ورثة "الزاغة"، وعلى إثر تصريحات وزير الأوقاف، بالشكوى للادعاء العام للقضاء الشرعي، والذي وجه هذا الاستفسار للخلايلة.

المصدر: "وكالات أردنية"

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