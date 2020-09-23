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"أنصار الله" تخاطب الملك سلمان بعد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

Reuters
عناصر من قوات الحوثيين.
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خاطبت جماعة "أنصار الله" الحوثية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلة إنها تحارب فقط الولايات المتحدة التي تقاتل من السعودية.

وقال القيادي في "أنصار الله"، عضو المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء، محمد علي الحوثي، عبر "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "على الملك سلمان أن يعرف أننا نحارب فقط أمريكا التي تقاتلنا بسلاحها من السعودية".

وأضاف الحوثي: "وإذا كان لديه حسابات مع جمهورية إيران الإسلامية فليواجهها هي إن أراد ذلك".

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واتهم العاهل السعودي، خلال كلمة ألقاها الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قوات الحوثيين "بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وعرقلة جميع جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن"، معتبرا أنها أظهرت عدم تجاوب "مع جهود التهدئة وآخرها إعلان التحالف (العربي) في شهر أبريل الماضي وقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة لإتاحة الفرصة لتعزيز جهود مكافحة تفشي جائحة كورونا في اليمن، حيث إنها ما زالت مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والمملكة".

وقال إن "تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب المليشيات الحوثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية"، مشددا: "نؤكد أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، ضد قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: RT

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