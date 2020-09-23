الملك سلمان للجمعية العامة: السعودية لن تتهاون في الدفاع عن أمنها

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، متهما إيران بدعم "المليشيات الإرهابية الحوثية" في اليمن لاستهداف المملكة.

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وقال الملك سلمان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب المليشيات الحوثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية، يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وتشكل مصدرا لتهديد أمن دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي".

وأضاف الملك سلمان في كلمته التي تعتبر الأولى له أمام هذه المؤسسة الدولية، أن القوات الحوثية قامت "بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وعرقلة جميع جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن"، معتبرا أنها أظهرت عدم تجاوب "مع جهود التهدئة وآخرها إعلان التحالف (العربي) في شهر أبريل الماضي لوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة ولإتاحة الفرصة لتعزيز جهود مكافحة تفشي جائحة كورونا في اليمن، حيث إنها ما زالت مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والمملكة".

واتهم العاهل السعودي في كلمته، النظام الإيراني بأنه "يستمر عبر أدواته في استهداف المملكة بالصواريخ البالستية التي تجاوز عددها 300 صاروخ وأكثر من 400 طائرة بدون طيار في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 2216 و2231".

وتابع مشددا: "نؤكد أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق".

وأردف: "كما سنواصل دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، ضد قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: "واس" + وكالات