العراق: نحن في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا بشأن ملف المياه

قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، اليوم الأربعاء، إن بلاده في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا بشأن ملف المياه.

وأكد في بيان صحفي، أن "وزارة الموارد المائية تتبع خطط إدارة ناجحة لتشغيل مواردها المائية إلا أنها تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها بالحاضر والمستقبل ولكافة الاستخدامات وحتى توليد الكهرباء والاستدامة البيئية وهو ما يتطلب التعاون الإقليمي بين الدول المتشاطئة مع العراق والتوصل الى اتفاقات للحصول على حصة العراق المائية من كل نهر ورافد بما يؤمن جريان المياه في الوديان والأنهر المشتركة جريانا طبيعيا وغير متقطع".

وأضاف، أن "العراق في طور التوصل الى تفاهمات مع الجارة تركيا حول مياه نهري دجلة والفرات لوجود الإرادة السياسية والدعم المباشر من رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية التركي بتعيين مبعوث خاص من كليهما في مجال المياه المشتركة بين البلدين".

وعبر الوزير العراقي عن "تمنيه بأن تتوفر نفس النوايا الصادقة بين العراق وإيران للوصول الى تفاهمات بشأن المياه المشتركة بين البلدين".

المصدر: RT