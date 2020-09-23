سوريا .. إخماد حريق في أحد مخابز دمشق .. ولا إصابات

أعلن فوج إطفاء دمشق أنه أخمد الحريق الذي نشب في أحد المخابز الرئيسية في العاصمة دون أي إصابات

ونقلت وكالة سانا عن الفوج أن الحريق اندلع في بيت النار في الفرن الآلي في منطقة المزة فيلات غربية، وتم إخماده بشكل كامل، وأكد عدم وقوع أي إصابات بين العمال، وأن الأضرار محصورة "بحراق بيت النار وقشاط سير الخبز" ويقع فوج إطفاء دمشق في جوار الفرن.

ونشرت صفحة وزارة الإعلام فيديو للحريق الذي وصفته بأنه "بسيط".

ومخبز المزة الآلي هو أحد المخابز القديمة في العاصمة التي تشهد، شأن المدن السورية الأخرى، أزمة حادة في توافر مادة الخبز.

المصدر: سانا