البرهان بحث في الإمارات مع الأمريكيين شطب السودان من القائمة السوداء والسلام العربي الإسرائيلي

عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى الخرطوم، قادما من دولة الإمارات، بعد أن قاد وفد السودان في مباحثات مع الجانب الأمريكي استغرقت 3 أيام.

وأورد المكتب الإعلامي التابع للمجلس أن المباحثات اتسمت "بالجدية والصراحة وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين السودانيين، مثل حرمانهم من المشاركة في قرعة (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها".

وأضاف المكتب، في بيان، أن الطرفين بحثا أيضا "عددا من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الاسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقاً لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام".

وذكر البيان أن نتائج المباحثات سيتم عرضها على أجهزة الحكم الانتقالي "بغية مناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حولها تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني".

المصدر: RT