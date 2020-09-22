السعودية تؤكد أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يحافظ على عدم انتشار الأسلحة

قالت الرياض يوم الثلاثاء إن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يحافظ على عدم الانتشار ومواصلة الجهود الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه ينبغي لأي اتفاق "معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا".

وكانت إيران وقعت عام 2015 اتفاقا نوويا مع القوى العالمية، لكن مصيره لا يزال محل شك منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في 2018 وعاود فرض العقوبات على طهران.

وتهدد واشنطن باستخدام بند في الاتفاق لمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران إلى أجل غير مسمى.

المصدر: "رويترز"