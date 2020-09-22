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لبنان.. ردود فعل قلقة على تصريح "رايحين على جهنم"

أخبار العالم العربي

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خلال مؤتمر صحفي للرئيس اللبناني، ميشال عون، رد على سؤال "ماذا لو لم تتشكل الحكومة ؟" قائلا : "رايحين على جهنّم"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار رد عون هذا على سؤال إحدى الصحفيات تخوفا لدى الكثيرين، إذ عبر العديد من النشطاء عن تخوفهم حيال ما ستكون عليه الأوضاع في لبنان، في ظل الظروف الراهنة وتعثر تشكيل الحكومة.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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