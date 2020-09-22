لبنان.. ردود فعل قلقة على تصريح "رايحين على جهنم"

خلال مؤتمر صحفي للرئيس اللبناني، ميشال عون، رد على سؤال "ماذا لو لم تتشكل الحكومة ؟" قائلا : "رايحين على جهنّم"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار رد عون هذا على سؤال إحدى الصحفيات تخوفا لدى الكثيرين، إذ عبر العديد من النشطاء عن تخوفهم حيال ما ستكون عليه الأوضاع في لبنان، في ظل الظروف الراهنة وتعثر تشكيل الحكومة.

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تحضروا إيها اللبنانيين الرئيس ميشال عون ، بجوابه لصحافية otv عندما سألته لبنان لوين رايح لبنان .

أجابها إلى "جهنم" هذا هو فخامة الرئيس القوي ، ورئيس أستعادة حقوق المسيحيين ، ورئيس رجعنا الحق لصحابو ، ورئيس سأسلم لبنان أحسن مما كان . pic.twitter.com/owlTN4NySG — Bassam Khoder Agha (@bkaflm) September 21, 2020

ناسي ميشال عون انه هو الشوفير الي اخذنا على جهنم.

الله يستر ما يكون مفكر حاله بعده منفي بفرنسا. وما دخله بشي https://t.co/5fGYvXErtg — Ron’S (@RonySawan) September 21, 2020

على اساس حلفاء العماد عون يملكون مفاتيح الجنة!

تفاجأنا اليوم بقوله إننا متجهون الى جهنم!

ترى هل العماد عون اضاع الطريق؟

ام ان حقيقة حلفائه انكشفت باعتبارهم الطريق الأقصر والاسرع الى جهنّم؟! — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) September 21, 2020

عون: لبنان لا يتحمل هزات وسيذهب إلى جهنم إذا لم يتم التوافق . — موطني (@Mawteeni) September 21, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي