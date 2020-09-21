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مصر.. الشرطة تقتل مطلوبا خطيرا هدد رجال الأمن في مقاطع فيديو (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

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قتلت الشرطة المصرية، اليوم الاثنين، محمد مصطفي لاشين الشهير بـ"لانشون"، إثر مطاردة واشتباك بقرية هلال التابعة لمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية.

وجاءت العملية بعد أشهر من البحث والتحريات ضد المتهم الذي هدد رجال الشرطة عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.

مصر.. الشرطة تقتل مطلوبا خطيرا هدد رجال الأمن في مقاطع فيديو (صور + فيديو)  
RT
الشرطة المصرية تقتل مطلوبا هدد رجال الأمن في مقاطع فيديو

وقالت مصادر أمنية إن لانشون متهم بالتعدي على قوات الأمن وإطلاق أعيرة نارية وإتلاف سيارة شرطة.

وكان لانشون ظهر في فيديوهات على صفحته يهدد فيها مدير أمن المنوفية وقيادات في الشرطة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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