العراق ينفي وجود خطة "ربط سككي" مع الكويت

نفى وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، اليوم الاثنين، وجود خطة للربط السككي مع الكويت، فيما أكد أن طريق الحرير لن يتم دون المرور بالعراق.

وقال في تصريح صحفي، إن "الربط السككي للعراق مهم لكن يجب أن يتم بعد دراسة اقتصادية"، مبيناً، أن "هناك اتفاقاً مسبقاً مع إيران للربط عن طريق الشلامجة ثم البصرة".

وأضاف، أن "المذكرات الموقعة مع إيران غير ملزمة ولم ينفذ المشروع حتى الآن".

وأشار وزير النقل العراقي إلى "عدم وجود أي مشروع أو خطة للربط السككي مع الكويت حاليا والحديث المتداول عار عن الصحة".

وتابع الشبلي، أن "طريق الحرير لن يمر دون المرور بالعراق وعن طريق إيران لأن العراق نقطة القطع الاستراتيجية وصولا إلى شرق وغرب أوروبا".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية الرسمية + RT